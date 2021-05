Monster Hunter Rise détaille sa mise à jour 3.0 qui sortira le 27 mai

Capcom a présenté la mise à jour 3.0 pour Monster Hunter Rise via un direct comme chaque mois désormais depuis sa sortie en mars sur Switch. Encore de belles surprises au rendez-vous avec le retour d’un monstre (et ancien porte drapeau) et une nouvelle fin pour le scénario.

Valstrax écarlate et nouvelle fin pour Monster Hunter Rise

La grosse révélation de cette mise à jour gratuite était bien sûr le Valstrax écarlate, le dragon ancien qui était le monstre phare de Monster Hunter Générations Ultimate. Il disposera en plus de nouvelles attaques pour l’occasion. L’autre monstre mis en avant était le Zinogre Supérieur qui sera couvert d’une fourrure dorée bourrée d’électricité.

Le scénario disposera également d’une nouvelle fin que Capcom n’a bien entendu pas voulu divulgacher même si cela concernera la rencontre de l’Ibushi et du Narwa. Voilà pour le contenu majeur auquel vous pouvez vous attendre, mais d’autres choses moins importantes arriveront également en plus de nombreux correctifs :

La mise à jour 3.0 sortira le 27 mai 2021, soit demain, et pèsera 1.4 Go.

Capcom démarre les collaborations

En fin de live, Capcom a aussi annoncé une série de collaborations avec ses licences. On démarre doucement avec une quête qui vous permettra d’obtenir une armure spéciale qui transformera votre Palico en Tsukino de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. D’autres arriveront fin juillet avec, on imagine, des licences bien connus de la compagnie.

A l’image de Monster Hunter World, nous pourrions avoir du Devil May Cry, du Resident Evil ou encore du Street Fighter.