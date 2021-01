Le Monde de Cyberpunk 2077 : Présentation et avis sur le livre de Panini

Cette année, s’il y a bien une sortie jeu vidéo qui a marqué les esprits, c’est celle de Cyberpunk 2077. Après plusieurs années d’attentes, des mois de crunch et encore plus de mois de matraquage marketing intense, le jeu est enfin sorti. Et comme chaque jeu très attendu, ce dernier déchaîne les passions, entre détracteurs et amoureux du titre.

Mais nous ne sommes pas là aujourd’hui pour parler du jeu développé par CD Projekt. Nous sommes là pour parler d’un ouvrage traitant de l’univers de ce fameux titre qui fait couler tant d’encre. Ce livre c’est Le Monde de Cyberpunk 2077, édité chez Panini (vous savez, ceux qui éditent aussi l’excellent comics DIE et vos albums de cartes à coller favoris).

Après un travail de recoupement et de rassemblement d’informations tonitruant, ce livre a pu sortir, en septembre dernier. Après un colis perdu on ne sait où entre la France et la Belgique, nous avons pu mettre la main sur ce dernier et nous allons nous faire un plaisir de vous le présenter. Aussi bugué que le jeu éponyme à sa sortie ? On espère bien que non !

Un boulot titanesque

La publication de cet ouvrage, elle est avant tout à mettre au crédit d’une collaboration entre les développeurs et autres membres du studio polonais avec Dark Horse Books, un éditeur habitué de l’exercice. Le livre est imposant, très détaillé et bourré d’illustrations de grande qualité, imprimées sur un papier épais et de bonne facture. Son design est épuré, tout en reflétant à merveille l’ambiance que nous sert son équivalent vidéoludique.

Si, évidemment, ce recueil nous présente par moments des éléments déjà aperçus dans les moult sorties médiatiques du studio, de nombreuses choses sont nouvelles. Et, pour coller à l’univers qui nous est servi, certaines pages du livre nous sont présentées sous la forme de vieux magazines publicitaires, comme pour nous vendre des produits cosmétiques ou de mode, évidemment disponibles dans la mouture jeu vidéo. Un contact visuel captivant, surprenant et, donc, très réussi pour cet ouvrage.

Malgré son style interpellant, la lecture de ce qui s’y trouve se fait sans mal, l’information s’imbriquant très bien dans les nombreuses illustrations proposées. On y retrouve notamment quelques articles, des colonnes et l’une ou l’autre interview. Tout en cherchant à coller avec la proposition de CD Projekt, l’interprétation du lecteur est primordiale dans la compréhension du contenu.

Et qui dit guide d’univers, dit qu’il faut planter un décor, parfois fort déprimant. C’est effectivement le cas dans cet ouvrage, où les auteurs nous présentent la chute des USA, les guerres, la période d’après-guerre, et l’effondrement quasi inévitable de la société pour nous mener à la situation du début de Cyberpunk 2077. Une mise en bouche fictionnelle bienvenue afin de comprendre l’aspect historique du jeu. Textes qui, soulignons-le, sont toujours accompagnés de superbes artworks tirés directement du jeu, ou provenant des développeurs.

Au-delà du simple guide touristique

Évidemment, Le Monde de Cyberpunk 2077 reste un livre. Ce dernier est donc découpé en plusieurs chapitres. Après la présentation du contexte politique ayant mené à ce que nous connaissons dans le jeu, viennent alors une présentation des technologies inventées dans cet univers, les implants cybernétiques, ou encore les armes et véhicules qu’il est possible de découvrir lors de votre aventure au contrôle de V.

Ainsi, ce « guide » sur le monde dans lequel évolue notre héros dépasse le simple guide. Ce ne sont pas des photos qui nous sont montrées, mais bien une plongée détaillée dans l’intimité de la population qui vit au cœur de Night City. Chaque arme est présentée avec ses caractéristiques, chaque voiture dévoile sa puissance. Bref, rien n’est laissé de côté.

Mais, puisque l’on parle de Cyberpunk 2077, un jeu où le sexe a toute son importance, le présent ouvrage ne laisse pas cet aspect de côté. Plusieurs longues pages traitent du sujet avec une certaine légèreté, notamment en nous présentant une femme « améliorée » (modifiée si vous préférez), censée combler vos désirs avec ses trois bouches. Comme quoi, quand je vous dis que rien n’est occulté…

Enfin, l’auteur du livre n’a pas oublié de revenir sur la ville comme telle. Ainsi, les différentes zones sont présentées, accompagnées d’une carte pour s’y retrouver. L’histoire de la ville et de ses fondateurs est également abordée, de quoi dépeindre avec justesse ce à quoi le joueur va être confronté. Gangs, forces de l’ordre, influenceurs et autres acteurs de la vie de Night City ont tous droit à la parole, pour vous donner envie de visiter leur délicieuse ville par vous-même… ou pas !

Faut-il craquer pour Le Monde de Cyberpunk 2077 ?

Du long de ses 192 pages épaisses, Le Monde de Cyberpunk 2077 nous présente très bien l’univers et l’ambiance du jeu éponyme. Le lecteur, potentiel futur joueur, sait alors où il met les pieds, tout en découvrant quelques éléments contextuels qui ne nous sont pas forcément fournis d’entrée de jeu.

Tarifé à 35€, cet ouvrage représente donc un coût que tout le monde ne pourra pas se permettre. Néanmoins, pour celles et ceux curieux d’en apprendre plus sur l’histoire de Cyberpunk 2077 (interne au jeu, pas son développement), alors ce livre est fait vous.

Pour les autres, ceux ayant apprécié le titre de CD Projekt, ce livre est une occasion parfaite de (re)plonger dans cet univers froid et sur-sexualisé. De plus, le contenu, ultra qualitatif, saura ravir la rétine de celles et ceux qui s’y plongeront. Un vrai régal, même sur PS4 *rire*.