Alors que le studio Bombservice fête aujourd’hui les 10 ans de la licence Momodora, diverses annonces autour de la série ont déjà été faites. Après la révélation du portage de Minoria sur consoles et un partenariat avec The Yetee pour des goodies, c’est au tour de la saga principale de passer sur le devant de la scène.

[Momodora 10th Anniversary]

1. Today marks the 10th anniversary of the release of the first Momodora. We’ve prepared some announcements to celebrate the date. First, take a look at this teaser for the next Momodora game!!https://t.co/rLD7oscxrQ

— MOMODORA NEWS (@r_rdein) August 8, 2020