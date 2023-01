Le MMORPG Summoners War: Chronicles ouvre les préinscriptions pour sa sortie mondiale

Annoncé depuis un bon moment maintenant, Summoners War: Chronicles, le MMORPG basé sur la célèbre licence sur mobiles va bientôt ouvrir ses portes dans le monde entier.

Les préinscriptions sont ouvertes

Summoners War: Chronicles vous fera évoluer dans l’univers de la série avant les événements des épisodes Sky Arena et Lost Centuria en tant qu’invocateur ou invocatrice. Vous allez ainsi parcourir de nombreux biomes sur plusieurs continents tout en combattant des monstres issus de toute la franchise.

Le MMO de Com2uS proposera évidemment les ingrédients classiques du genre tels que du PVE (donjons, tours des épreuves et raids) et du PVP. On nous promet une nouvelle approche en matière de gameplay avec plus de personnalisations que ce soit vos attributs ou encore la gestion de vos monstres.

Summoners War: Chronicles sera proposé en free to play et aura bien entendu des mécaniques de gacha notamment pour l’invocation des monstres. Les préinscriptions sont désormais ouvertes via Google Play et le site officiel du jeu. On vous conseille d’ailleurs de passer par ce dernier puisqu’en plus de la monture exclusive offerte, vous pouvez bénéficier d’un set d’objets : Ticket de recrutement 4 étoiles, 300 Rahil Orders, New Semester Set, New Guard Hair Accessory, Fire/Water/Wind Angelmon et 25 Low Instant Recovery Potion & Soup.

Nous n’hésiterons pas à faire une petite critique sur cette future sortie en espérant que l’on sera devant un bon F2P. On attend désormais une date définitive pour la sortie qui ne devrait pas tarder.