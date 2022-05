Le MMORPG Marvel développé par Daybreak Games (DC Universe Online) a été annulé

Les jeux Marvel sont de plus en plus nombreux ces dernières années, et nul doute que cela n’est pas près de cesser, du moins pas tant que la popularité de MCU continuera de croître. Mais tous les projets ne parviendront pas forcément au bout de leur développement, à l’image du MMO Marvel confié à Daybreak Games (connu pour DC Universe Online), qui vient d’être annulé.

Un projet trop coûteux

En novembre dernier, on apprenait que le studio s’attaquait à un gros chantier avec la construction d’un MMO Marvel, qui semblait être une suite logique pour l’équipe qui avait fait de même avec DC Comics.

Cependant, EG7, qui possède le studio, annonce aujourd’hui que le projet ne verra jamais le jour suite à une réévaluation des coûts de développement :

« EG7 a annoncé aujourd’hui l’arrêt du développement du projet Marvel chez Daybreak Games. Sur la base de la réévaluation du risque de développement, de la taille de l’investissement et de la stratégie à long terme du portfolio des produits du groupe, le conseil d’administration a décidé de modifier les priorités de développement et de réaffecter les ressources au sein du groupe, pour se concentrer sur des solutions projets à long-terme. La société avait prévu d’investir plus de 500 millions de SEK [plus de 47 millions d’euros] dans le projet Marvel au cours des trois prochaines années. »

A la place de ce MMO Marvel, le groupe souhaite investir dans des projets plus accessibles, de plus petite taille, comme les mises à jour de DC Universe Online ou de The Lord of Rings Online, tout en développant ses propres licences. Bref, un jeu Marvel de moins à surveiller.