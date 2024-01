Le MMO Horizon chez NCSoft semble se confirmer via une nouvelle offre d’emploi

Le projet n’a pas encore été officiellement annoncé, mais il est possible de retrouver plusieurs indices sur son existence. Des indices compilés par l’utilisateur Kurakasis, qui montre sur X (Twitter) qu’une offre d’emploi postée par un employé de chez NCSoft montre l’existence d’un certain Project Skyline, aussi appelé Project H en interne. Un titre dont on fait rapidement le lien avec Horizon grâce à un logo qui est illustré avec une police très similaire à celle du logo des jeux de Guerrilla Games. Notez qu’il ne s’agit pas d’un titre définitif, NCSoft ayant enregistré d’autres noms de domaine potentiels comme « Land of Salvation ».

Everything I have found about Horizon MMO (MMORPG to be precise):

The game is now essentially confirmed to be in development, as an NCSoft employee posted a job listing on LinkedIn with a codename logo stylized similarly to the logo of Horizon games.

– It's developed under the… pic.twitter.com/Xykp1sp1o3

