Sony et l’éditeur NCSoft (Lineage, Throne and Liberty) annoncent un partenariat stratégique

Pas de rachat, mais une collaboration

On apprend cela via un communiqué du groupe Sony qui indique que l’entreprise a signé un partenariat avec NCSoft dans le but de renforcer les deux entités en s’aidant des capacités de chacun, comme l’avance Taekjin Kim, PDG de l’éditeur : « Ce partenariat avec SIE est le début de nos efforts visant à créer ensemble diverses synergies, en utilisant les compétences de base, les capacités technologiques et l’expertise des deux sociétés ». Ce à quoi Jim Ryan ajoute :

« Le partenariat avec NCSoft fait progresser notre stratégie visant à nous développer au-delà des consoles et à élargir la portée de PlayStation à un public plus large. »

Ce qui veut dire que cet accord va permettre à Sony de gagner un allié précieux sur le territoire du PC, où l’éditeur est présent depuis pas mal d’années avec des MMO plus ou moins populaires. On peut aussi imaginer que cela aidera le constructeur à mieux s’exporter sur mobiles. Maintenant que les deux entreprises sont partenaires, il est tout à fait envisageable de penser que Project M et Project LLL sortiront aussi sur PS5, ce qui n’a pas encore été confirmé jusqu’ici.