MIO: Memories In Orbit : Le studio français Douze Douzièmes annonce pour 2025 un charmant metroidvania sur PC et consoles

MIO que Silksong

Un premier trailer pour nous annoncer le jeu, mais aussi pour nous annoncer la couleur. Nous avons déjà droit à quelques images de gameplay et, couplé à une musique et un chant agréables à l’oreille, la vidéo installe déjà une ambiance particulière dans laquelle on a envie de s’immerger.

Dans MIO: Memories In Orbit, nous incarnons un petit robot éponyme dans une aventure qui nous fera explorer l’Arche, un grand et tentaculaire aéronef. Celui-ci regorge de mystères, d’ennemis robotiques et autres dangers auxquels il va falloir faire face pour raviver les souvenirs perdus de cet immense vaisseau à la dérive. Le titre du jeu prend donc tout son sens.

Comme tout bon metroidvania, le titre de Douze Douzièmes et Focus Entertainment nous fera traverser différents biomes en se servant des compétences et mouvements de MIO. Ceux-ci seront nourris au fil de l’aventure pour ainsi explorer de nouvelles zones ou portions de zones jusque-là inaccessibles. Idem au sujet des combats énergiques et des possibilités de combos, qui s’étofferont également au fur et à mesure. De l’exploration pour débusquer moult secrets, un gameplay dynamique et une patte artistique tout à fait envoûtante, nous voilà devant la recette idéale d’un bon metroidvania.

MIO: Memories In Orbit sortira en 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One.