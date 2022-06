Minecraft : Un jeu de stratégie en temps réel serait en cours de développement

Au fil des années, Minecraft s’est décliné en de nombreux spin-offs, orientant parfois le gameplay vers de l’action et du dungeon-crwaler à l’image de Minecraft Dungeons, ou en se métamorphosant en jeu narratif, avec Minecraft: Story Mode. Il se pourrait maintenant que la célèbre licence vienne lorgne du côté du jeu de stratégie. C’est ce qu’affirme le journaliste Jeff Gerstmann, qui travaillait jusqu’à il y a peu chez Giant Bomb, et qui œuvre maintenant sur Twitch.

Une annonce en vue de la conférence Xbox ?

Dans sa dernière émission relayée par Eurogamer, il indique qu’il a pu voir ce fameux jeu de stratégie en temps réel Minecraft, où l’on contrôlerait un personnage similaire à Steve, qui agirait ici en tant qu’unité et qui pourrait en diriger d’autres pour faire face à divers ennemis, comme des piglins :

« Je ne sais pas si c’est quelque chose qui va être annoncé lors de l’événement de Microsoft, mais il y a un nouveau spin-off de Minecraft en préparation […] D’après les descriptions de base que j’en ai eu, et j’ai pu en voir quelques captures d’écran, cela ressemble à un jeu de stratégie en temps réel – une sorte de RTS. Mais la différence est que vous contrôlez une unité « Steve-esque » sur le terrain, donnant des ordres à vos unités dans une vue à la troisième personne. Vous affrontez les piglins et il y aura une histoire et des cinématiques. »

Il précise que Microsoft serait actuellement en pleine phase de test pour le moment. Difficile de savoir si on en aura la confirmation lors du Xbox-Bethesda Showcase, tout en sachant qu’il faut prendre ces informations avec des pincettes pour le moment, mais on peut facilement imaginer un spin-off RTS Minecraft non ?