Minecraft accueille dès aujourd’hui un DLC avec Sonic

Sonic est décidément partout en ce moment, et pas que dans les jeux SEGA. Rien de plus normal puisque le célèbre hérisson bleu fête son trentième anniversaire, et c’est désormais du côté de Minecraft que la mascotte débarque, avec un DLC qui lui est consacré.

Un Sonic tout carré mais tout aussi rapide

Il est donc possible de se procurer le DLC consacré à Sonic via le marketplace de Minecraft, qui donne alors accès à la reproduction des niveaux Green Hill Zone et Chemical Plant Zone, le tout accompagné d’un Sonic cubique, qui arrive pourtant bien à se mettre en boule lorsqu’il faut dasher.

On retrouve même des anneaux à collecter, des boss à combattre et des objectifs de score à atteindre. De quoi vous amuser un peu en rendant hommage à l’anniversaire du hérisson, tout en restant sur Minecraft.