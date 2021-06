Test Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel – Un party game correct

Avec une année 2020 compliquée en raison de la crise sanitaire, bon nombre d’événements sportifs furent touchés dont l’une des plus célèbres : Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ils se dérouleront finalement du 23 juillet au 8 août prochain. C’est également l’occasion pour SEGA de profiter de l’engouement avec son jeu officiel. Un titre qui pourra rassembler la famille et les amis autour d’une console grâce à une performance honorable.

Conditions de test : Nous avons joué à la version PS4 du titre sur PS5. Nous avons pris en main toutes les épreuves proposées et les différents modes en ligne.

JO Bizarre Adventure

Puisque les Jeux Olympiques se déroulent tous les 4 ans, les jeux autour de la compétition mondiale sont l’occasion de s’essayer à de nombreuses disciplines sportives dont des nouvelles admises par le comité olympique et présentes dans le jeu officiel comme l’escalade sportive ou bien le baseball. Petit détail par ailleurs, le menu principal nous dit combien de jours il reste avant des Jeux. Il ne faut toutefois pas s’attendre à quelque chose de très solennel puisqu’il semblerait que les japonais aient ajouté leur petit grain de folie à cette édition.

A commencer par le design de l’ensemble du jeu qui mélange un certain réalisme dans les différents décors sportifs et quelque chose de plus loufoque avec des modèles de personnages plutôt rigolos. La création de votre avatar ne manque ainsi pas de piquant avec une customisation plutôt poussée qui pourra vous donner envie de faire votre portrait presque à la façon d’un Mii. Etonnement, ce mélange fonctionne plutôt bien puisque les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 s’apprécie bien plus comme un party game familial que comme une immersion réaliste dans le monde des JO.

On aurait au moins aimé un petit mode solo où l’on suit son ou ses athlètes avec quelque chose de plus scénarisé. Il se contente ainsi du minimum avec un mode Jeux Olympiques où l’on devra remporter la médaille ou bien au moins une place sur le podium, un mode entrainement pour s’exercer aux nombreuses disciplines au préalable, et plusieurs modes en ligne. Ce sera surtout pour ce dernier mode que l’on s’offrira éventuellement le titre puisque le local est limité à deux joueurs. Bien que l’on puisse éventuellement s’affronter en 1vs1 sur du tennis de table ou au judo, il sera surtout question de partir en ligne avec un coéquipier pour affronter d’autres joueurs dans des combinaisons d’épreuves.

Des sports variés mais pas toujours bien faits

Le jeu officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 regroupe pas moins de 18 épreuves :

Le 100m

Le relais 4x100m

Le 110m haies

Le lancer du marteau

Le saut en longueur

Le baseball

Le basketball

Le volleyball de plage

Le BMX (Cyclisme)

La boxe

Le judo

Le rugby à sept

Le football

Le 100m nage libre (natation)

Le 200m quatre nages (natation)

L’escalade

Le tennis de table

Le tennis

Même si l’on aurait aimé plus de choix (surtout avec des pratiques plus individuelles comme le tir à l’arc par exemple), SEGA a fait en sorte de proposer un vaste choix selon le nombre de joueurs. Bien évidemment nous sommes devant un gameplay très arcade qui se prend en main assez facilement. Afin de nous donner un sentiment de progression au fil des tentatives, on débloque périodiquement des astuces qui nous donnent des conseils pour s’améliorer mais surtout des indications « bonus » avec des touches nous donnant de nouveaux coups.

Certaines font tout de même assez « remplissage facile » et auraient pu être données directement dans le didacticiel comme les départs de courses donnant un boost en appuyant sur L2 (sur PS4/PS5). Encore une fois, si vous ne comptez pas user du jeu en ligne, n’espérez pas vous amuser longtemps étant donné que l’on fait vite le tour de ce que le titre a à nous offrir. Vous pourrez vous amuser à battre une IA soit trop molle soit presque imbattable avec trois modes de difficulté ou bien affronter le champion d’une catégorie qui se débloque une fois que vous remportez la médaille d’or dans une discipline.

Concernant les différentes courses, l’éternel matraquage de boutons reste indémodable mais on prend du plaisir sur une grande majorité de la liste complète. Les exceptions restent les sports collectifs qui sont de véritables foutoirs en puissance. On pense surtout au football et au rugby puisque le basket s’en tire encore assez bien (et les matchs ne durent pas longtemps). On retrouve en outre le grain de folie évoqué au début avec des coups spéciaux que votre athlète pourra effectuer comme un super smash au tennis ou un boost de vitesse au 100m.

Il y a quand même un costume de Sonic

En somme, c’est l’esprit de compétition qui prime ici et on passera surtout du temps dans les parties classées avec de nouvelles épreuves qui se mettent à jour toutes les demi-heure. Vous pouvez aussi comparer vos différents records avec le reste du monde. En plus des astuces, il est possible de débloquer de nombreux titres qui dépendront de vos prouesses ainsi que des tenues pour habiller votre équipe de la pire façon possible pour notre plus grand bonheur (en pirate ou en astronaute entre autres). Ces costumes peuvent s’acheter en accumulant des points obtenus en participant à tous types d’épreuves sportives.

Pour le reste, on notera un habillage assez sommaire mais qui a le mérite d’être clair. Le doublage reste en français mais ne fait que citer les pays et les titres des joueurs. On finira sur l’ajout inutile mais indispensable qui fait plaisir avec le costume de Sonic qui nous a bien fait rigoler. Pour ce qui est des serveurs, il semblent assez solides de ce que l’on a constaté et dépendra surtout de la connexion de votre adversaire.