Mighty Goose sortira sur PC, PS4, Xbox One et Switch en 2021

Pendant qu’une bonne partie d’entre vous sont en train de dormir profondément, une conférence Playism a eu lieu pendant la nuit. Le distributeur japonais a fait quelques annonces, comme l’arrivée de Bright Memory sur Xbox Series ou la sortie sur consoles de Orangeblood. Parmi les révélations, on a eu un certain Mighty Goose.

Un nouveau run & gun

Titre indépendant développé par Blasmode et MP2, Mighty Goose est un shooter run and gun qui vient d’être annoncé. Il sortira courant 2021 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Quelques images et une bande-annonce ont été dévoilées, histoire de mettre quelques visuels sur le soft.

Relativement classique dans son approche, on y suivra un chasseur de prime dans un shooter en sidescrolling horizontal avec une approche très arcades. On nous promet une « tonne d’armes folles » et tout un tas de secrets à découvrir. Il sera aussi possible de personnaliser son style de jeu à travers une amélioration du personnage, des armes secondaires et des personnages secondaires.

Les développeurs mettant également en avant la bande-son « incroyable » avec du synth-rock et une fusion jazz/funky. Le tout sera composé par Dominic Ninmark, que l’on connait pour Moonrider, Gravity Circuit et plus récemment, Blazing Chrome).