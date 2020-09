Mighty Goose

Mighty Goose est un run and gun à l'ancienne développé par Blastmode et MP2 Games. Contrairement à des titres similaires comme Metal Slug ou Contra, ici nous n'incarnons non pas un humain mais une oie chasseuse de primes armée jusqu'au bec. Terrassez vos ennemis ainsi que les différents boss du jeu grâce à un attirail d'armes à feu fourni, avec en prime des améliorations disponibles pour votre oie et des personnages secondaires aptes à vous accompagner durant votre assaut nourri.