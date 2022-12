Accueil » Actualités » Microsoft a proposé à Sony d’avoir Call of Duty sur le PlayStation Plus

Lorsque Microsoft s’est dit prêt à faire de concessions sur le rachat d’Activision-Blizzard pour que ce dernier soit validé, ce n’était pas une plaisanterie. En plus de proposer aux autres plateformes (comme Nintendo et Valve) de faire en sorte que Call of Duty sorte partout pendant au moins dix ans, le constructeur américain savait aussi qu’il devait lâcher du mou concernant l’offre autour de ses services comme le Xbox Game Pass. C’est pourquoi il aurait proposé à Sony d’avoir les prochains jeux de la licence sur le PlayStation Plus.

Call of Duty sur le PS Plus, mais en même temps que sur le Game Pass ?

Bloomberg révèle cela dans une nouvelle enquête, en précisant que l’offre en question est antérieure à la décision de la FTC de vouloir bloquer le rachat, ce qui n’est donc pas une réaction à ce qu’il s’est passé la semaine dernière. Même si elle a effectivement été formulée pour rassurer certains régulateurs, cette offre était comprise dans la promesse de voir sortir les prochains jeux Call of Duty chez PlayStation pendant au moins dix ans, qui date donc d’il y a quelques semaines.

Cependant, Sony n’a pas accepté cette offre, ou du moins n’y a pas répondu. Cela répond pourtant en partie à une problématique soulevée par les régulateurs, qui craignaient de voir les jeux Call of Duty être favorisés sur Xbox en intégrant le Game Pass. En intégrant aussi le PlayStation Plus, on pourrait se dire que le problème est réglé, mais c’est plus compliqué que cela.

La bataille des services ne concerne pas seulement Microsoft et Sony, et les régulateurs l’ont déjà pointé du doigt. De plus, on ne sait pas si l’assurance d’avoir Call of Duty sur le PlayStation Plus soit une offre équivalente à celle que Microsoft pourrait proposer sur son Game Pass. On imagine que le constructeur voudrait sortir les prochains jeux day one sur son service, ce qui pourrait ne pas être le cas du côté du PlayStation Plus.

Toujours est-il que pour le moment, Sony semble faire la sourde oreille à toutes les concessions proposées par Microsoft, préférant parler avec les régulateurs qu’avec son concurrent. On ne sait pas si Microsoft prévoit d’autres concessions, mais le bras de fer continue.