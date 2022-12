Microsoft s’engage aussi à publier Call of Duty sur les consoles Nintendo pour les 10 années à venir

Nouveau rebondissement dans l’affaire du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Tandis qu’on apprenait hier que les choses bougeaient chez la FTC, Microsoft réitérait son souhait de publier les prochains épisodes de la série Call of Duty sur les consoles PlayStation pendant au moins 10 ans. Mais pas seulement, puisque le constructeur américain a déclaré vouloir étendre l’offre à d’autres plateformes, sans préciser lesquelles. Aujourd’hui, on sait que cela concerne en réalité Nintendo.

Call of Duty bientôt disponible sur Switch ?

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB — Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

C’est Phil Spencer qui l’a confirmé cette nuit, directement sur Twitter, en déclarant que l’accord était désormais acté et que dans le cadre du rachat d’Activision-Blizzard, Microsoft s’engageait à publier Call of Duty sur les consoles Nintendo durant les 10 années à venir :

« Microsoft a conclu un engagement de 10 ans pour publier Call of Duty chez Nintendo suite à la fusion de Microsoft et d’Activision-Blizzard-King. Microsoft s’engage à offrir davantage de jeux à un plus grand nombre de personnes, quelle que soit la façon dont elles choisissent de jouer. »

Si Spencer ne précise pas la Nintendo Switch, ce n’est pas à exclure. La prochaine console de Nintendo ne sortira pas avant quelque temps (a priori), et il sera intéressant de voir si le prochain opus de la série aura droit à une version Switch, que l’on a du mal à imaginer autrement qu’en cloud. Microsoft s’est aussi engagé à faire de même pour Steam.

Encore faut-il que le rachat soit approuvé, mais cette manœuvre est déjà extrêmement importante pour la suite des opérations. En faisant cela, Microsoft prouve son engagement à augmenter la diffusion des jeux d’Activision-Blizzard, et non de les restreindre à une seule plateforme.

Our acquisition will bring Call of Duty to more gamers and more platforms than ever before. That's good for competition and good for consumers. Thank you @Nintendo. Any day @Sony wants to sit down and talk, we'll be happy to hammer out a 10-year deal for PlayStation as well. https://t.co/m1IQxdeo6n — Brad Smith (@BradSmi) December 7, 2022

Un sujet qui pèse beaucoup dans la balance des différentes enquêtes entamées par les régulateurs européens et américains. Si Microsoft arrive à conclure le même deal avec Sony, ce qui est souhaité par Phil Spencer et ses équipes, il y aurait moins d’obstacles sur la route de cette acquisition. Brad Smith, président de Microsoft, en a d’ailleurs profité pour faire un nouvel appel du pied en public à Sony :

« Notre acquisition apportera Call of Duty à plus de joueurs et à plus de plateformes que jamais auparavant. C’est bon pour la concurrence et bon pour les consommateurs. Merci Nintendo. Si Sony veut s’asseoir avec nous et parler, nous serons heureux de conclure également un contrat de 10 ans pour PlayStation. »

Une façon de dire à Sony que la balle est dans leur camp, tout en montrant patte blanche à la FTC. La stratégie de Microsoft est bien huilée à défaut d’être subtile, et cela pourrait payer dans les prochains jours.