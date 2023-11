Xbox : Microsoft dévoile des outils liés à l’IA afin de créer des personnages ou des quêtes dans les jeux

Une initiative de mauvaise augure

Microsoft annonce que ce partenariat va permettre de donner davantage d’outils aux développeurs de jeux Xbox pour utiliser l’intelligence artificielle de manière plus poussée. Parmi ces outils, on retrouve notamment une sorte de copilote qui va aider les créateurs à « explorer des idées plus créatives, avec des scripts détaillés, des arbres de dialogue, des quêtes et bien plus encore ».

Mais aussi un autre outil capable de générer des personnages avec des quêtes liées à ce dernier, le tout grâce à l’intelligence artificielle. Ces personnages auront droit à une génération de dialogue qui sera équivalente à celle d’un ChatGPT (avec des voix « uniques »), ce qui, il faut bien l’avoue ne vend pas vraiment du rêve.

La forte réponse du public autour de la polémique des voix générées par l’IA dans la bêta de The Finals montre parfaitement que cet usage de l’intelligence artificielle est loin de faire l’unanimité, à raison. Voir Microsoft annoncer cela aujourd’hui pour des jeux Xbox inquiétera forcément une partie de la communauté, même si ces outils sont toujours optionnels et qu’il revient à chaque créateur de les utiliser ou non (et on va prier pour que cela soit minoritaire).

Rappelons que c’est aussi contre cela que des syndicats comme SAG-AFTRA se battent ces derniers mois, étant donné que voir des personnages être doublés de manière artificielle fait automatiquement perdre des opportunités de travail pour les artistes. Et c’est bien sûr, sans parler des scénaristes. Un sujet qui avait déjà été évoqué du côté de chez Ubisoft. Autant dire que le timing est plus que douteux.