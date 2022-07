Microids annonce Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie, un jeu d’aventure jouable jusqu’à 4

Les jeux Astérix ont connu leurs heures de gloire lors de la sortie des deux premiers Astérix & Obélix XXL, qui ont su donner aux Gaulois des aventures dont on se souvient encore des années après. Microids a récemment repris le flambeau avec un Astérix & Obélix XXL 3 sympathique et un Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! qui impressionnait par sa fidélité graphique, et c’est donc logique de voir que l’éditeur français continue à miser sur ces irréductibles héros avec un nouveau titre, Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie.

Les Gaulois en vadrouille en Irlande

Vous l’aurez deviné au titre, cette toute nouvelle aventure emmènera nos Gaulois préférés en Hibernie suite à la demande de Kératine, fille du chef Irishcoffix. Astérix et Obélix iront donc marteler de coups quelques romains dans cette région, tout en essayant de récupérer le bélier fétiche du chef.

Ce Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie reprendra une vue du dessus, avec de l’action, des puzzles, et de l’exploration, le tout à travers six chapitres. Le titre misera évidemment tout sur la bagarre, avec la possibilité d’utiliser des objets comme des tonneaux ou des troncs d’arbres, et même des poissons.

Plus on utilisera ses objets, plus les récompenses seront nombreuses. Et le mieux dans tout cela, c’est que l’on décimer du romain en coopération, cette fois-ci jusqu’à quatre joueurs et joueuses en simultané, visiblement avec des doubles d’Astérix et Obélix.

Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie sortira dans le courant de l’automne 2022 sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.