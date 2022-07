Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie ouvre ses précommandes

Microids continue de puiser l’inspiration pour ses jeux dans les plus célèbres BD avec un nouveau jeu Astérix, qui a été annoncé hier et qui répond au nom de Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie. Cette toute nouvelle aventure nous embarquera du côté de l’Irlande pour y rencontrer des personnages hauts en couleur, et ce dès cet automne. A peine annoncé, déjà disponible à l’achat, puisque Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie a ouvert ses précommandes dans la foulée.

Où précommander Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie ?

Vous pouvez donc dès à présent réserver votre exemplaire de Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie sur Amazon, avec les différentes versions consoles qui sont pour le moment affichée au prix de 49,99 € (si vous précommandez maintenant, vous bénéficierez du prix le plus bas qui sera affiché d’ici la sortie du jeu).

Pour rappel, ce jeu inédit se présente comme un beat’em up en vue du dessus où Astérix et Obélix iront baffer quelques Romains suite à la demande de Kératine, la fille de la chef Irishcoffee. Le titre sera jouable en coopération jusqu’à quatre personnes, à l’aide de doubles de nos Gaulois préférés.

Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie sortira dans le courant de l’automne 2022 sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.