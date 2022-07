Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie

Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie est un jeu d'action de type beat'em up en vue de dessus dans lequel on retrouve nos Gaulois préféré dans l'ancienne Irlande. Astérix et Obélix vont répondre à l'aide de Kératine, la fille du chef Irishcoffee, qui souhaite retrouver le bélier préféré de son père. Le jeu nous demande de combattre des centaines de romains à travers six chapitres et de nombreux décors différents, que ce soit seul ou en coopération, puisque le titre est jouable jusqu'à quatre personnes grâce à des doubles des deux Gaulois.