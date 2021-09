Microids signe un accord avec Taito pour la production de deux jeux

Depuis quelques semaines, Microids multiplie les annonces et les projets, et s’intéresse de plus en plus à d’autres licences venues d’ailleurs, en plus des jeux sur Astérix & Obélix ou encore le Marsupilami. L’éditeur français nous apprend aujourd’hui qu’il a signé un partenariat majeur avec la société japonaise Taito afin de produire deux nouveaux jeux en provenance du catalogue de ce dernier.

Le retour de deux licences au programme

Cette collaboration aboutira donc à deux projets qui ont déjà commencé leur développement et qui arriveront dans le courant de l’année 2022. On sait seulement qu’il s’agira de titres issus de licences célèbres de l’entreprise japonaise, sans que l’on sache vraiment lesquelles. Il faut dire qu’il y a le choix, puisque Taito est un acteur du marché depuis ses débuts. Entre Puzzle Bobble, Space Invaders ou encore G-Darius, les choix possibles sont multiples.

Voici ce que Stéphane Longeard, CEO de Microids, déclare à propos de cette collaboration :

« Pour poursuivre et diversifier notre stratégie de développement international, nous sommes fiers de collaborer avec Taito et ravis de la confiance que nous porte ce géant japonais à travers les titres que nous sommes en train de développer. Nous avons hâte de dévoiler les deux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et ils vont en surprendre plus d’un. »

Quant à Katsuhiko Iwaki, President et Representative Director de Taito Corporation, il indique que les licences concernées surprendront :

« Nous avons pleine confiance en Microids pour faire revivre deux de nos licences à travers les titres qu’ils vont proposer dans les prochains mois. Les joueurs seront étonnés de voir revenir ces jeux sur les consoles actuelles. »