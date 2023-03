Metroid Fusion va prochainement débarquer sur le Nintendo Switch Online

Les amoureux de la saga Metroid sont bien gâtés ces derniers temps, et après tant d’années mornes pour la licence, on ne pourra que s’en réjouir. En attendant d’avoir des nouvelles d’un Metroid Prime 4 qui devient une vraie arlésienne, Nintendo s’est plongé dans le retro avec la sortie de Metroid Prime Remastered, qui a plutôt l’allure d’un joli remake qu’un remaster au rabais. Et que les nostalgiques se réjouissent, un autre titre Metroid venu du passé va bientôt être jouable sur Nintendo Switch, à savoir Metroid Fusion.

Un classique de la Game Boy Advance en approche

En revanche, pas de remaster ou de version améliorée ici, même si le travail d’émulation rendra peut-être le tout plus fluide. Metroid Fusion va bien être jouable sur Switch, mais seulement via un portage qui sera accessible grâce au Pack additionnel du Nintendo Switch Online.

On savait depuis le dernier Nintendo Direct que des titres du catalogue de la Game Boy Advance seraient bientôt inclus au programme, et c’est donc Metroid Fusion qui sera le prochain à rejoindre l’abonnement. Vous pourrez (re)découvrir cet épisode portable plus de 20 ans plus tard dès le 9 mars prochain si vous êtes abonnés au service, et ce sans surcoût.