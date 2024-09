Metaphor ReFantazio devrait être avoir une durée de vie équivalente à celle de Persona 5 selon Atlus

On ne peut pas dire qu’Atlus soit connu pour produire des jeux qui se terminent en un petit week-end. Toutes celles et ceux qui ont terminé Persona 5 (que ce soit la version Royal ou non) savent qu’un JRPG produit par le studio leur demandera probablement une bonne centaine d’heure, quand ce n’est pas un peu plus. Et s’il existe quelques exceptions comme Soul Hackers 2, Metaphor ReFantazio devrait suivre les habitudes des autres jeux du studio.