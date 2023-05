Metal Gear Solid Delta : Kojima n’est définitivement pas impliqué dans le remake

Entre espoirs, nostalgies et inquiétudes, le premier teaser de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater diffusé lors du dernier PlayStation Showcase aura beaucoup fait parler de lui. Face au scepticisme ambiant entourant le projet suite à son annonce, Konami avait précisé que le projet était à la fois développé avec une équipe interne et chez Virtuous, qui prête ses forces à l’éditeur. Mais l’absence de toute mention de Hideo Kojima a forcément fait lever quelques sourcils, et Konami préfère mettre les choses au clair tout de suite.