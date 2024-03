Metal Gear Solid Delta: Snake Eater montre brièvement son écran titre

Le remake devient de plus en plus concret

Il n’y a pas grand-chose à retenir de cette émission si ce n’est qu’une mise à jour ajoutant la 4K pour tous les jeux de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 est bien prévue dans le futur. N’y cherchez pas l’annonce d’un Vol.2, même si on nous prévient que Konami prévoit de faire d’autres annonces prochainement autour de la série.

Il y avait certes peu de choses à voir ici, mais les fans du troisième épisode seront peut-être ravis de savoir que le remake avance bien. Si bien qu’il est désormais jouable en interne (ou du moins, une démo), et que Konami a décidé de nous offrir un aperçu de son écran de démarrage verdoyant, on ne peut plus basique, même s’il a le mérite de nous plonger directement au cœur de la nature. Rien ne dit que cet écran sera conservé pour la version finale, mais en attendant, on prend les miettes que Konami veut bien nous donner à propos de ce Metal Gear Solid Delta: Snake Eater qui n’a toujours pas de date de sortie.