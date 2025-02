La date de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a fuité sur le PlayStation Store, et ce sera pour le 28 août 2025

Un leak avant l’annonce officielle en vidéo

L’information s’est rapidement répandue sur les réseaux lorsque a été aperçue une mise à jour de la page de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sur le store de Sony. Le 28 août, c’est officiellement la date à laquelle le remake va débarquer.

Si nous n’utilisons pas le conditionnel, c’est parce qu’un trailer est censé accompagner la véritable annonce de la part de Konami. Une vidéo que l’on vous partagera dès sa mise en ligne et qui montre images de gameplay et cinématiques du jeu, dévoilant par ailleurs plus en détail le visage et l’apparence des membres de l’unité COBRA. Gematsu a en attendant diffusé la version extraite du trailer.

Et comme depuis quelques temps déjà, la teneur du travail sur le remake est plus que jamais confirmée : une refonte graphique en restant fidèle au plan près; accompagné de petites nouveautés de gameplay hérité des quatrièmes et cinquième épisodes numérotés. On vous a raconté tout ce qu’il fallait noter et attendre du jeu dans notre AG Summer 2024 consacré au jeu.

La petite surprise de fin de trailer nous vient de l’apparition d’un singe d’Ape Escape. On apprend donc que « Mesal Gear Solid: Snake Escape », le mini-jeu de chasse aux singes déjà présent dans les versions PS2 du troisième opus, revient à l’occasion de ce remake.

Désormais, patience jusqu’au 28 août 2025 avant de voir débarquer Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sur PS5, Xbox Series et PC.