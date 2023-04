Mega Man Battle Network Legacy Collection – Recette d’un gameplay addictif

Pour ceux qui l’ignorent, Mega Man Battle Network ce sont des itérations de la licence optant pour une approche mêlant mécanique RPG avec du deckbuilding et initialement parues sur GameBoy Advance entre 2001 et 2005, bien que les volets 5 et 6 proviennent de la DS. Un rythme de parution dense qui annonce une collection de softs aux différences peu significatives, à l’instar des générations de jeux de Pokémon évoluant timidement au fil des ans.

Quoi qu’il en soit, Mega Man Battle Network Legacy Collection est une bonne opportunité pour (re)découvrir de très bons titres qui, nous l’espérons, donneront des idées aux développeurs pour un retour plus ambitieux. Au travers de cet article, nous allons revenir rapidement sur la compilation qui mérite d’être mise en lumière, les itérations proposées disposant de certaines qualités encore marquantes en 2023. Attention par contre, les jeux ne sont traduits qu’en anglais !

The Social Network

Commençons avec les bases, qu’est-ce que Mega Man Battle Network ? Eh bien il s’agit de jeux aux multiples inspirations destinés à une GBA plutôt friande d’expériences RPG en tout genre. Nous avons ici un mix réussi entre l’univers futuriste de Mega Man, un système de combat rappelant du tour par tour, mais en temps réel et avec la possibilité d’effectuer des déplacements sur une grille de terrain, ainsi qu’une dimension deckbuilding via la mécanique de cartes.

Sur le papier, c’est un foutoir sans nom et cela peut clairement faire peur. Ceci étant, passé un tuto efficace, on se rend vite compte de la facilité d’accès et de l’immédiateté de la formule. Tout est clair et parfaitement rodé pour ne pas nous perdre dans une futile complexité. Pour autant, cela ne va pas empêcher les jeux Mega Man Battle Network de proposer un gameplay aussi riche que profond. Et fortement addictif. C’est simple, une fois que vous avez goûté aux combats vous aurez du mal à vous rassasier.

Quand bien même une tendance abusif aux affrontements aléatoires qui pullulent sans cesse, au point de vous faire regretter certaines grottes des softs Gamefreak. Précisons que ce qui va être souligné ici sera viable pour la totalité des jeux Battle Network puisque que leurs différences sont plutôt de l’ordre de légers ajouts, particulièrement un perfectionnement du gameplay et de la clarté dans le level design tortueux des premiers opus. Et ce, sans que cela ne dénature l’essence de la formule de base débutée en 2001, ni renier l’héritage de la licence culte.

Vous ne serez pas surpris de retrouver tout un tas de clins d’œil à l’univers. Concernant le contexte narratif, toujours intéressant dans les Mega Man, nous sommes ici dans un monde totalement connecté, le moindre équipement de maison possède une connexion, ce qui n’est pas sans rapport avec l’évolution de nos sociétés de plus en plus dépendantes et envahies d’appareils connectés, dont pas mal feront office de donjons à explorer.

Roujin Z

Mega Man Battle Network se déroule en l’an 200X, dans lequel l’Ere des réseaux et devenu tel que chaque personne possède un terminal d’assistance, le « PET », et des programmes de simulation de personnalité appelés Netnavi. Des progrès qui facilitent la vie des habitants mais qui s’accompagnent d’une forte criminalité en ligne. Le héros, le jeune Lan Hikari, et son NetNavi MegaMan. EXE, vont alors décider d’unir leur forces pour défaire les menaces. Une histoire qui va s’étendre sur l’ensemble des jeux, chacun faisant suite directe au précédent.

Mega Man Battle Network Legacy Collection reste dans l’idée de réflexions autour des technologies, ce qui est une thématique courante pour la licence, mais avec une ambiance générale plus légère. On notera aussi l’influence de Pokémon et Digimon, deux influences explicites et avouées par les développeurs dans la structure globale des softs, aux côtés de titres comme Yu-Gi-Oh! ou de films comme Matrix. C’est aussi une manière pour les équipes de dépeindre un futur plus optimiste que de coutume. Constat que l’on retrouve dans la direction artistique très colorée.

Avec une société qui, si ce n’est par l’agissement des grands méchants, ne semble pas victime de grands maux technologiques. L’occasion de souligner des visuels typés GBA qui survivent de manière respectable aux affres du temps. Ce qui est moins le cas de la structure des jeux à base d’allers-retours incessants et usants à la longue, et de quêtes pas toujours passionnantes. Mais avec une moyenne de 15 heures par jeu pour voir le bout, sans parler des contenus post-game conséquents, Mega Man Battle Network fait systématiquement preuve de générosité.

Se divisant en deux parties de gameplay distinctes, l’exploration dans le monde réel et les combats dans le monde virtuel, généralement intelligemment interconnectés, les softs tendent à chercher une certaine immersion pas déplaisante mais qui alourdit l’expérience. D’autant qu’une fois dans le Net, la partie virtuelle donc, vous n’aurez aucune map pour vous dépêtrer des ces lieux souvent labyrinthiques. Un choix de level design contraignant quand vous êtes constamment assailli d’ennemis. Les combats pullulent comme des virus.

Electric Dragon 80.000 V

Heureusement, pour ne pas perdre de temps et rendre la chose moins horrible, Mega Man Battle Network Legacy Collection donne accès au Buster Max Mode. Un atout utilisable absolument n’importe quand depuis un menu dédié et offrant une puissance de feu multipliée par 100. De quoi réduire en poussière la quasi totalité du bestiaire sans effort et en quelques secondes. C’est une bonne manière d’expérimenter le jeu et de glaner des cartes pour votre deck puisque beaucoup seront à l’effigie des ennemis croisés.

En effet, à l’instar d’un Pokémon où vous devez capturer des monstres, là vous devez récupérer des cartes. Une note de fin de combat dépendant de votre performance est octroyée et augmentera vos chances de drop. C’est en piochant dans vos cartes que vous allez confectionner votre deck, qui doit toujours comporter 30 cartes. Si l’on débute avec une bonne centaine de cartes sur le premier opus, ce nombre ne va de cesser d’augmenter d’un soft à l’autre. En complément d’une formule qui ne va cesser de s’enrichir de micro-ajouts.

Car le principal atout de Mega Man Battle Network, c’est les combats. Le déroulement des joutes est simple. Vous débutez avec un petit lot de cartes, armes à feu, sabres ou boost de santé, de dégâts ou encore de la prise de case, la grille de combat étant séparée en deux partie, la vôtre et celle adverse. Vous devez choisir les cartes à utiliser pour le tour suivant avec une limite de 5 et en respectant leurs affinités propres. Le peu de défauts décelables sur le premier soft disparaîtront dès l’épisode 2. Entre récupérer des cartes et tester la pléthore de combinaisons possibles sur le terrain, Mega Man Battle Network semble être intarissable.

Il faudrait un article entier pour pleinement parler des spécificités de gameplay, et de chacun des opus. D’autant qu’au fil des jeux vous pourrez user de contre, de transformation via une jauge de stress, de nouveaux types de cartes, etc.. Plusieurs subtilités viendront enrichir le tout et vous rendre accro. C’est pourquoi les jeux embarquent du Online avec possibilité d’échanger des cartes entre joueurs mais surtout de s’affronter pour notre plus grand plaisir. Et sans câble link. Rien que pour ça c’est la folie.

Peu de jeux peuvent se targuer d’avoir un gameplay aussi maîtrisé, riche et insolite. Si vous êtes fan de la proposition ou de la franchise Mega Man, difficile de ne pas vous conseiller les Battle Network. D’autant que le Buster Mode Max et l’accès à de puissantes cartes exclusives vous faciliteront d’entrée l’expérience. Signalons aussi qu’il est potentiellement plus intéressant de profiter de la collection via une Switch, la portabilité amenant un certain confort non négligeable.