Matchpoint – Tennis Championships : Un nouveau jeu de tennis annoncé sur PC et consoles

Malgré la présence sur le marché de plusieurs licences comme AO Tennis, Tennis World Tour ou encore Mario Tennis Aces, les fans de la petite balle jaune attendent toujours de trouver le digne successeur de la saga Top Spin. Peut-être qu’il arrivera cette année puisque Kalypso Media (Tropico 6, Disciples: Liberation, Port Royale 4…) a officialisé la sortie de Matchpoint – Tennis Championships sur PC et consoles dès le printemps prochain.

16 stars de la discipline au programme

Développé par Torus Games (Praetorians HD Remaster, Descent: Underground, Cartoon Network Battle Crashers…), le titre se définit comme une simulation sportive où, « en utilisant les bonnes tactiques, en réfléchissant au positionnement idéal et en étudiant la physique de la balle qui est un élément clé dans le gameplay du jeu, les joueurs auront la possibilité de surpasser les meilleurs lors de compétitions et tournois à travers le monde. »

Il promet également de posséder « des animations de personnages sophistiquées avec un contrôle sans précédent du joueur, le tout pour proposer une expérience dynamique et immersive. »

Côté contenu, celui-ci sera très classique puisqu’on y trouvera une Carrière dans laquelle on pourra créer, personnaliser et contrôler notre propre avatar qui aura bien entendu comme objectif de devenir le ou la n°1 mondial(e), un mode multijoueur (local et online) ainsi que des modes « Training » et « Practice » pour apprendre et améliorer nos techniques par l’intermédiaire de plusieurs mini-jeux.

Notez que les développeurs n’ont pas non plus oublié d’intégrer un roster de stars de la discipline dans leur production. Au nombre de 16 (contre un peu moins de 40 au lancement de Tennis World Tour 2), celui-ci inclut : Daniil Medvedev, Garbiñe Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkaczs, Nick Kyrgios, Benoît Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño Busta, Taylor Fritz, Amanda Anisimova et Kei Nishikori.

Matchpoint – Tennis Championships sortira au printemps 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.