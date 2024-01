Mass Effect s’invite dans la galaxie Destiny 2 avec un crossover à ne pas manquer

L’équipage du Normandy va s’inviter dans Destiny 2 sous la forme d’un crossover qui ne sera qu’esthétique, puisque les Gardiens auront droit à des éléments de personnalisation qui seront aux couleurs des personnages iconiques de la licence de BioWare.

Le pack de l’équipage sera notamment intégré dans la boutique dès le 13 février prochain, avec un ensemble d’armure N7 pour Titans, un ensemble de Vakarian pour Chasseurs et un ensemble du Courtier de l’Ombre pour Arcanistes. En dehors de ces éléments, tout le monde pourra mettre la main sur le pack de réquisitions de l’Alliance, qui sera gratuit et qui contiendra la « Coque de défense améliorée » de Spectre, le vaisseau « Frégate des éclaireurs de l’Alliance » et le Passereau « Vaisseau de largage de l’Alliance ».

Un bon petit moyen de faire plaisir aux fans des deux licences, en attendant que le prochain jeu Mass Effect en dévoile davantage.

Join the Normandy crew.

Inspired by Commander Shepard, Garrus Vakarian, Liara T'Soni, and more from the Systems Alliance, arriving via mass relay in Destiny 2 on Feb. 13. pic.twitter.com/h47SeZ7T46

— Destiny 2 (@DestinyTheGame) January 30, 2024