Destiny 2 : L’extension La Forme Finale dévoile du gameplay, avec une nouvelle faction ennemie à découvrir

La sérénité ne doit pas régner dans les couloirs de Bungie en ce moment, ce qui n’empêche pas le studio de croire en la nouvelle extension de Destiny 2. La Forme Finale arrivera avec un peu de retard et si le contenu de la mise à jour Dans la Lumière sort aujourd’hui pour occuper les Gardiens, tous les regards sont portés sur la vraie nouvelle aventure qui nous attend. On en sait maintenant un peu plus sur cette dernière grâce au dernier livestream de Bungie, riche en détails et en nouvelles images.