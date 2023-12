Bungie : Une enquête met en lumière l’état inquiétant dans lequel se trouve le studio

Un équilibre des forces précaire

Depuis son rachat par Sony, Bungie a toujours revendiqué une certaine forme d’indépendance par rapport au constructeur, ce qui lui permet, entre autre, de prévoir certains de ses jeux sur les plateformes concurrentes, à l’image de Marathon. Mais cette indépendance ne serait en réalité que temporaire, surtout depuis les récents licenciements effectués par le studio.

Le conseil d’administration de Bungie est composé de 5 personnalités importantes, dont deux sont issues de Sony, à savoir le vice-président (marketing) Eric Lempel et le chef des PlayStation Studios Studios, Hermen Hulst. Les trois autres proviennent du studio, avec son PDG Pete Parsons, le cofondateur Jason Jones et le directeur technique Luis Villegas. Une position de majorité pour Bungie donc, qui pourrait s’éroder avec les récents changements. La composition de ce conseil d’administration serait apparemment liée aux résultats du studio et des objectifs atteints ou non par ce dernier. Comprenez ici que si Bungie ne parvient pas à assurer les objectifs qui ont été décidés entre le studio et Sony, ce dernier a le droit de dissoudre le conseil d’administration pour en décider d’un nouveau, qui pourrait entièrement être géré par le constructeur.

Une défiance de plus en plus forte envers les dirigeants

L’enquête d’IGN révèle que beaucoup d’employés pensent que le studio se bat actuellement tant bien que mal pour parvenir à de bons résultats (ce qui est loin d’être gagné), afin de conserver son indépendance. Et c’est en partie par peur de cela que Bungie (et pas Sony) aurait pris la décision de licencier une centaine d’employés, afin d’alléger ses charges et d’améliorer ses résultats, tout en investissant davantage dans la sous-traitance (notamment dans le domaine QA, chargé de tester les jeux). Des économies qui se retrouveraient dans toute la vie quotidienne du studio, avec une limitation des transports, l’annulation des bonus de fin d’année ou encore une diminution des évènements entre employés, censées motiver les troupes.

Ce qui a justement beaucoup impacté le moral des équipes, notamment en se rendant compte que parmi les personnes évincées, il se trouve beaucoup de personnalités fortes qui plaidaient en faveur de l’inclusion, via des initiatives comme Women@Bungie et Accessibility@Bungie. Une inquiétude qui s’accroît aussi face à l’indifférence des dirigeants du studio après la vague de licenciements. Ces derniers n’auraient pas voulu baisser leurs salaires pour éviter certains renvois, selon l’un des employés ayant assisté à une séance de questions-réponses en interne. Les haut-gradés (comme Holly Barbacovi des ressources humaines) auraient même indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de dire qu’il s’agissait là des derniers licenciements, laissant planer une épée de Damoclès au-dessus des employés. Ce qui serait surtout lié aux résultats de The Final Shape, qui n’a pas le droit de se louper.

Pour rappel, l’extension a été reportée au 4 juin 2024. Si cette dernière ne parvient pas à rencontrer le succès, assurez-vous à voir Bungie changer drastiquement au cours de la prochaine année.