Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de le Masque de pierre d’éclat de Hierodas. Celle-ci est obtenable au Mont Gelmir plus précisément dans le Village des ermites.

Où trouver le Masque de pierre d’éclat de Hierodas ?

Emplacement : Au Mont Gelmir dans le Village des ermites

Pour trouver ce masque, vous pouvez partir depuis le site de grâce Azur le Sorcier originel pour arriver au village depuis le Nord ou arriver depuis le Sud en suivant le chemin principal de la zone.

Allez sur le flanc du village le plus exposé à la falaise. Au sol, contre un des murs d’une habitation, vous trouverez le Masque de pierre d’éclat de Hierodas.

