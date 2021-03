Maskmaker refait parler de lui via un trailer de gameplay commenté

Un peu plus d’un mois après nous avoir montré un premier trailer dévoilant son concept, Maskmaker en remet une couche avec cette fois une vidéo de gameplay commentée et composée d’images inédites.

C’est Balthazar Auxietre, co-fondateur et directeur créatif du studio Innerspace VR, qui nous décrit plus en détail cette création au travers d’une nouvelle vidéo de 3 minutes.

À vos masques

La séquence de gameplay nous offre une piqûre de rappel sur ce que propose cette production exclusivement destinée aux supports de réalité virtuelle. Plongé au sein du Domaine des Masques, vous incarnez un artisan capable à la fois d’en créer mais également de les porter, afin de retrouver Prospero, le propriétaire de l’atelier.

Adoptant la forme d’un Metroidvania, vous devrez utiliser le pouvoir mystérieux des masques qui, dès que vous en portez un, vous emmène dans l’un des six biomes que compte le jeu, en vous glissant dans la peau d’un des Gardiens de ce monde. Chaque biome contient de nouveaux schémas de construction de masque, ainsi que des ressources propres nécessaires à leur confection, ce qui vous amènera à retourner régulièrement à l’intérieur de votre atelier.

Au fur et à mesure de votre avancée, les possibilités de sculptage, de peinture et d’implémentation d’accessoires s’étofferont, ce qui vous donnera accès à des masques davantage sophistiqués, et donc, à de nouveaux environnements. Ces derniers se veulent d’ailleurs variés puisque, de la forêt aux montagnes enneigées, en passant par des îles ou encore des terres arides, la contemplation sera au rendez-vous.

Mais malgré le caractère calme et accessible du titre, celui-ci gagne petit à petit en difficulté et les énigmes, qui rythment le jeu aux côtés de l’exploration, se compliqueront graduellement. Cependant, l’effort en vaudra la chandelle puisque les réussir vous octroiera des ressources rares, indispensables à la progression de l’histoire.

Maskmaker est attendu pour le 20 avril sur PlayStation VR, HTC Vive, et un peu plus tard sur Oculus Quest.