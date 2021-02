Maskmaker : Le jeu d’aventure VR dévoile sa date de sortie en vidéo

Innerspace VR, développeur du sympathique mais imparfait A Fisherman’s Tale, revient avec une nouvelle production intitulée Maskmaker. Le soft en profite pour s’exhiber dans un premier trailer, qui y dévoile en plus sa date de sortie officielle.

Une aventure sous le signe de la fabrication de masques

Cette toute première vidéo de Maskmaker nous plonge dans une ambiance particulière. Le titre d’Innerspace VR vous mettra dans la peau du nouvel apprenti de Prospero, puissant « chef » du royaume des masques.

En regardant à travers ces masques fraichement fabriqués, votre personnage incarnera différents gardiens du royaume des masques. Vous pourrez y explorer divers mondes, résoudre une palanquée de puzzles, récupérer de nombreuses ressources rares, et ainsi développer vos compétences d’artisanat afin d’y confectionner de nouveaux masques.

Le soft nous promet également une histoire riche en rebondissements en parcourant le monde mystérieux de Maskmaker à la recherche de Prospero. La production d’Innerspace VR est plus que prometteuse qu’on se le dise et rendez-vous le 20 avril prochain pour la sortie de Maskmaker sur Oculus Rift S, Oculus Quest (via le cable link), HTC Vive et PlayStation VR. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter dans votre liste de souhaits sur Steam si le titre vous intéresse.