Maskmaker

Dans Maskmaker, incarnez un apprenti artisan en pleine confection de masques aux pouvoirs particuliers. En effet, notre protagoniste pourra revêtir ces masques pour incarner différents esprits et en découvrir plus sur leurs rôles dans de monde, aussi appelé royaume des masques, aux travers de 8 biomes différents. Jeu prévu uniquement en VR, il faudra alors lever le voile sur l'énigmatique Prospero et découvrir la véritable identité de ce personnage qui semble être le dirigeant de ce royaume.