Marvel’s Wolverine : L’équipe en charge de Spider-Man: Miles Morales est derrière le projet

L’annonce de Marvel’s Wolverine en a surpris plus d’un lors du PlayStation Showcase. On ne s’attendait en effet pas à ce que Insomniac Games, qui est déjà occupé avec Marvel’s Spider-Man 2, dévoile un autre titre que ce dernier, mais le studio compte visiblement beaucoup d’équipes. Et c’est via le PlayStation Blog que l’on apprend qui se cache exactement derrière le jeu mettant en scène Logan.

De Miles à Logan

On apprend donc que c’est Brian Horton qui sera le directeur créatif du projet, tandis que c’est Cameron Christian qui va diriger le jeu en tant que réalisateur. Les deux compères ont déjà œuvré ensemble pour accoucher de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, sorti l’année dernière. On nous fait donc comprendre que le projet est encore dans un stade de développement peu avancé.

Ryan Schneider, responsables des licences et des relations studio chez Insomniac Games, déclare alors :

« À l’époque où nous travaillions encore sur le jeu Marvel’s Spider-Man, il arrivait que nous réfléchissions tous ensemble (Insomniac, Sony Interactive Entertainment et Marvel) à l’avenir de l’homme-araignée. Et même lors de ces premières discussions, Wolverine a toujours été le personnage sur lequel nous aurions tous été ravis de travailler. Quelques années plus tard, nous présentons officiellement notre idée d’un jeu PlayStation 5 mettant en scène le mutant aux griffes d’adamantium à Sony Interactive Entertainment et à Marvel ! »

On nous promet par ailleurs que l’ADN du personnage sera respecté, et lorsque le voit le travail effectué sur les deux jeux Spider-Man, il y a de quoi avoir confiance sur cet aspect là :

« Dans la lignée de nos jeux Spider-Man, notre objectif ici n’est pas seulement de respecter ce qui rend le personnage si populaire, mais aussi de chercher des occasions de le rendre original et de refléter l’esprit d’Insomniac. Même si Marvel’s Wolverine n’en est qu’au début de son développement, l’équipe crée déjà quelque chose de vraiment spécial, d’après ce que j’ai pu voir de sa narration chargée d’émotion et de son gameplay affûté (vous l’avez, vous l’avez ?) »

C’est donc sur cette petite touche d’humour que Marvel’s Wolverine repart dans son coin, avec un long développement en ligne de mire. Le jeu n’a pas annoncé de date de sortie, mais sortira bien sur PS5.

Ah et pour celles et ceux qui se demandent, oui, on peut voir une référence à Hulk dans l’image avec une plaque d’immatriculation, mais cette dernière fait surtout référence au numéro 181 du comics The Incredible Hulk où Wolverine est apparu, tout simplement.