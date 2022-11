Marvel Snap : Les duels entre amis arrivent avant la fin de l’année

Loin des dérives habituelles liées à un modèle économique qui tire sur corde en vous incitant à sortir la carte bleue, Marvel Snap a su rencontrer le succès, aussi bien critique que financier (comme quoi). Et si le titre semble mettre pas mal de monde d’accord grâce à ses qualités intrinsèques, force est de reconnaitre que son contenu reste limité pour le moment. L’une des fonctionnalités les plus demandées est de pouvoir jouer entre amis, ce qui n’est pas possible pour l’instant. Mais ça arrive.

Un mode spécial avec des points de vie

C’est le Washington Post qui nous apprend cela via une déclaration d’un représentant du studio Second Dinner. La possibilité d’affronter des amis dans Marvel Snap devrait bientôt être une réalité, puisque cette fonctionnalité devrait arrivée avant la fin de l’année 2022. Aucune date n’a été révélée pour le moment.

Ce mode de jeu sera cependant un peu spécial. Il permettra de prendre part à de multiples parties, qui prendront fin lorsque l’une des deux personnes aura perdu ses 10 points de vie. La mécanique du Snap sera toujours présente, mais elle ne fera pas augmenter le rang à la fin de la partie (voyez ces duels comme des matchs non-classés), puisqu’elle sera justement liée aux points de vie que l’on fera perdre à l’adversaire en cas de victoire.

Marvel Snap est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour en savoir plus.