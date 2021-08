Marvel Future Revolution

Marvel Future Revolution est un jeu d'action sur mobiles. Il s'agit d'un free-to-play où l'on peut incarner plusieurs héros Marvel dans un grand monde divisé en plusieurs zones. Suite à une catastrophe, les différents univers ont commencé à fusionner, laissant les Avengers et les autres héros faire face à des réalités alternatives. Il est possible de contrôler 8 héros différents au lancement du jeu, comme Iron Man, Spider-Man ou Captain America, et de les personnaliser à l'envie avec de nombreux costumes.