Marvel Future Revolution : Tout savoir du RPG mobile en monde ouvert en 5 minutes

Ces derniers temps, les jeux Marvel se multiplient. Après la sortie relativement décevante de Marvel’s Avengers et l’annonce du jeu basé sur Les Gardiens de la Galaxie, un autre challenger fait son entrée : Marvel Future Revolution. Chapeauté par Netmarble, un habitué des jeux mobiles et qui nous avait déjà proposé Marvel Future Fight, celui-ci sortira à la fin de l’été.

Présenté comme un action RPG en monde ouvert ambitieux, il sera disponible sur smartphone. Un titre mobile, certes, mais que l’on aurait bien aimé voir sur nos consoles. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous le présente dans cette vidéo. Marvel Future Revolution sera disponible sur iOS et Android le 25 août.