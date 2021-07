Marvel Future Revolution : Le jeu mobile en monde ouvert arrivera le 25 août

On ne compte plus les succès de Netmarble dans le monde du jeu mobile, mais Marvel Future Revolution est sans aucun doute l’un des plus gros projets de l’éditeur. Surfant sur la popularité des personnages Marvel, le titre viendra prochainement se frayer un chemin parmi les autres adaptations de cet univers, avec un avantage conséquent, celui de nous proposer un monde ouvert.

Le jeu Avengers que l’on attendait ?

The moment that you've all been waiting for: MARVEL Future Revolution launches on 8/25! The call for Super Heroes to unite is NOW. Pre-Register Here: https://t.co/tQNRrPqJ1X pic.twitter.com/UF5IpmZaQh — Marvel Future Revolution (@MarvelFutureRev) July 27, 2021

Après quelques phases d’essais, Marvel Future Revolution nous indique aujourd’hui sa date de sortie définitive, et bonne nouvelle, c’est pour bientôt. Il sera possible de jouer au jeu mobile dès le 25 août, et ce partout dans le monde.

Marvel Future Revolution sera un action-RPG en monde ouvert dans lequel il sera possible d’incarner plusieurs personnages de l’univers. Pour le moment, on sait que Captain America, Iron Man, Black Widow, Spider-Man, Captain Marvel, Dr Strange, Storm et Star-Lord seront jouables, mais on imagine que d’autres rejoindront le casting par la suite. Il sera bien entendu possible de personnaliser ces héros avec divers costumes.

On y suivra alors nos héros lorsque un événement appelé la Convergence se produit, qui provoque un choc entre les dimensions. Jouable en solo ou en coopération, le titre nous demandera de venir à bout de vilains bien connus qui serviront de boss, comme Thanos, Loki, Ultron, Modok ou encore Crâne Rouge.

En somme, si Marvel’s Avengers ne vous a pas donné l’Action-RPG que vous attendiez, peut-être que Marvel Future Revolution s’en sortira mieux, même s’il ne sort que sur mobiles. Réponse dès le mois prochain. Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site officiel.