Marvel Cosmic Invasion est un nouveau beat’em up 2D à l’allure retro qui sortira cette année

Le jeu Marvel retro rêvé ?

Marvel Cosmic Invasion nous demande de faire face aux armées d’Annihilus, qui entend bien conquérir l’univers. Une quinzaine de super-héros vont se dresser sur son chemin et parmi les personnages déjà confirmés, on retrouve Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America, Storm et Venom, qui uniront les forces dans ce beat’em up qui nous fera voyager entre les ruelles de New-York et des zones cosmiques bien plus dangereuses.

Il sera ici possible de switcher de héros à la volée pour enchaîner les combos lorsque l’on jouera en solo, tandis qu’il faudra bien se coordonner avec nos amis en coopération, que ce soit en local ou en ligne. Tout cela ressemble fortement à un jeu d’arcade Marvel sorti bien avant les années 2000, et cela fera sans doute du pied à tous les nostalgiques de cette époque, en plus des fans de Marvel.

Marvel Cosmic Invasion sera disponible dès cette année, à une date encore inconnue, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.