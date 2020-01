Après les profondeurs marines, partons avec Kratos dans les terres nordiques ! CMON et Edge arrivent aujourd’hui avec une adaptation officielle du dernier volet de la série God of War avec le bien nommé God of War – Le jeu de cartes. Voyons ce que réserve cette version cartes.

A l’occasion de cette chronique nous avons joué au jeu dans une configuration à 3 joueurs et dans une configuration à un joueur. Tout comme dans le jeu vidéo, lorsque vous jouez seul, vous aurez avec vous Atreus et Mimir. Chacun aura deux capacités que vous pourrez utiliser une fois. Intéressant et pour le coup rappelant le jeu vidéo, où on pouvait demander l’aide de son fils en utilisant un bouton. On peut donc déjà féliciter CMON de proposer ici un mode solo vraiment à lui, adaptant pour le coup bien les règles en respectant l’univers.

Kratos kontre attack

God of War – Le jeu de Cartes est un jeu d’action pour un à six joueurs dans lequel vous allez incarner un des héros du jeu à succès sorti sur PlayStation 4, God of War. Une partie se déroule en quêtes qu’il faudra accomplir avant de vaincre un boss de fin. Après avoir mis en place la partie, et tiré au hasard 3 quêtes et 3 boss de fin, on démarre par la première quête, en mettant en place un plateau de 4×2 cartes. Elles représenteront le tableau à résoudre, en rapport à ce qu’il y aura d’écrit sur la carte quête.

A votre tour de jeu, vous pourrez jouer des cartes de votre main, vous permettant d’utiliser des capacités spécifiques ou bien de frapper un adversaire. Vous pouvez utiliser une attaque au corps à corps contre la carte se déroulant sur le bas du tableau, et une attaque à distance pour l’ensemble. Une fois que nous avons effectué notre tour, nous allons révéler une carte qui activera les cartes de la quête possédant le même logo. Dépendant des différentes missions qui vous seront proposées, des événements pourront surgir comme des attaques adverses.

Une fois ces phases de jeux effectuées par l’ensemble des joueurs, nous allons passer à une partie inspirée du deckbuilding où chaque carte d’activation pourra arriver dans notre deck personnel. Cela permet sur le long terme de remplacer nos cartes les plus faibles par des cartes beaucoup plus puissantes.

Une fois la quête réussie, vous aurez le choix, du fait de la conception en triangle inversé entre deux nouvelles missions. Le grand apport du système est que pour chaque choix effectué, une conséquence est apportée par la quête non choisie. Un moyen original permettant d’avoir une rejouabilité du titre certaine car sur chaque partie, vous ne ferez au final que 3 missions sur les dix disponibles dans la boîte.

D’autant plus que le jeu pourra par moments être vraiment corsé, et si vous n’avez pas de chance dans le tirage, vous pouvez vous prendre à chaque tour de jeu des coups. La mort est vite arrivée.

La mort semble si belle dans les royaumes du nord

Si God of War semble un peu étrange au premier abord, c’est car il se veut à la rencontre de différents jeux. Du jeu de cartes, couplé avec une dynamique de deckbuilding, tout en ayant une notion de déplacement et de progression. Un mix donc de plein de notions et d’idées, combinées telle une salade composée autour d’une licence connu du jeu vidéo. On aurait peur que la mayonnaise ne prenne pas mais au final, l’ensemble arrive à rester tout à fait digeste !

On passe un bon moment à jouer à God of War. On retrouve ce côté dynamique et nerveux sur toute cette dimension où l’on enchaîne les combats. Le jeu propose d’ailleurs une jauge de rage, rappelant également le jeu, nous donnant pour le coup un gros coup de boost. Ce qui plaît également, c’est la dimension asymétrique de l’ensemble. Chaque héros se joue un poil différemment, aura son propre deck de départ, avec ses spécificités.

L’interaction est comme toujours omniprésente étant donné que nous sommes dans un jeu coopératif. Certaines contraintes vont d’ailleurs forcer certaines situations, nous privant ainsi d’une action que l’on voulait faire depuis plusieurs tours. En effet, pas plus de deux personnages peuvent se trouver dans une colonne. Comme nous vous le disions auparavant, le jeu est de plus plutôt rejouable, avec les différentes quêtes disponibles et boss de fin.

Pour qui s’adresse God of War – Le jeu de cartes ?

Si vous êtes fans es aventures de Kratos et que vous cherchez un jeu de société, ne cherchez plus ! Vous avez là un titre très sympathique reprenant les codes de la série de jeux et respectant son univers. Si vous cherchez un jeu de coopération asymétrique divertissant, vous pourrez également voir en God of War un bon petit choix.

Concernant l’édition du jeu, on retrouve pour le coup un matériel de plutôt bonne qualité avec notamment des cartes bien épaisses pour les personnages et pour les missions. On pourra peut être émettre un bémol sur l’absence de figurines pour des personnages en carton, mais c’est chipoter et gonfler le prix pour pas grand-chose au final. A noter que le thermoformage est couplé avec un cache en plastique permettant de tout protéger et pallier aux éventuels problèmes liés à la position dans laquelle vous rangerez votre boîte.

God of War – Le jeu de cartes est une bonne petite réussite. Un jeu coopératif qui fonctionne bien et qui est bien entendu indispensable pour les amoureux de Kratos. Un jeu qui a tout de même son intérêt même pour les plus gros joueurs par son système de progression, apportant un twist bien senti au jeu.