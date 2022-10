Accueil » Actualités » Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope s’offre une superbe cinématique de lancement

On a récemment appris que Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope n’aurait pas de retard puisqu’il venait de passer gold, ce qui veut dire qu’on est toujours en droit d’attendre cette suite pour la fin du mois d’octobre. Après un premier épisode qui avait été globalement apprécié, ce second opus semble être encore plus ambitieux et nous a complétement séduit lors de notre dernière approche durant notre preview. Aujourd’hui, l’impatience monte encore d’un cran avec une superbe cinématique, qui fait office de trailer de lancement pour le jeu.

Mario et les Lapins Crétins jouent les Avengers

Mario et ses amis (même Bowser), ainsi que les Lapins Crétins, s’unissent donc façon Avengers (impossible de ne pas penser au premier film avec l’un des plans de fin) contre la terrible menace incarnée par Cursa, et nous montrent ici leurs talents uniques.

Vous ne verrez pas beaucoup de morceaux de gameplay ici, mais la cinématique reste tout de même très sympathique à regarder, en plus de bien mettre en avant le casting haut en couleur de cet épisode.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.