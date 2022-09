Accueil » Actualités » Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope nous montre son univers en vidéo

Un peu plus de cinq ans après la sortie de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, la licence mélangeant l’univers de Rayman et du plombier moustachu s’apprête à revenir via un tout nouveau jeu. Celui-ci s’offre aujourd’hui un trailer nous montrant un peu plus de son univers si coloré, et nous dévoilant les grandes lignes de son scénario. Une chose est sûre, comme son aîné, cette suite ne se prendra pas au sérieux !

Des lapins toujours plus déjantés

Nous vous en parlions il y a quelques jours dans une preview plutôt enthousiaste, après avoir eu l’occasion d’y jouer, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope s’annonce au moins aussi sympathique que son prédécesseur. Plus travaillé que Kingdom Battle, proposant notamment des zones plus ouvertes et de nouvelles possibilités en combat, cette suite aura aussi pour elle des doublages.

Aujourd’hui Ubisoft publie une vidéo mettant en scène les différents protagonistes, avec bien entendu ce bon vieux Mario, mais aussi plusieurs des lapins crétins que nous contrôlions dans l’opus précédent. Le tout en n’oubliant pas de nous présenter l’engeance qui plane sur le royaume champignon, et qu’il faudra éliminer par la force. L’occasion, par ailleurs, de découvrir de nouvelles têtes.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope débarque le 20 octobre, en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander.