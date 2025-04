Malgré la montée de l’IA, il y aura toujours une touche « humaine » dans les jeux conçus par Nintendo

En pleine promotion de la Nintendo Switch 2, le président de Nintendo of America Doug Bowser fait le tour des médias pour présenter la nouvelle console de son groupe, parfois d’une manière un peu maladroite. En plus de toutes les questions auxquelles il devait répondre concernant cette machine, il a également été interrogé chez CNBC (relayé sur Eurogamer) sur la manière dont l’IA générative affecterait le développement de nouveaux jeux, et s’il reconnaît qu’elle pourrait avoir son utilité, elle n’effacera pas pour autant la touche artistique qu’un humain peut apporter.