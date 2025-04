Pour Nintendo, si vous ne pouvez pas acheter la Switch 2, il reste la Switch qui continuera d’être alimentée en jeux

Pour beaucoup, c’est surtout le prix de Mario Kart World qui reste en travers de la gorge, plus que celui de la Switch 2 en elle-même. La console reste tout de même affichée à un tarif que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre dans une console, ce qui va devenir de plus en plus vrai dans ce climat économique actuel des plus incertains. Et à l’heure où Nintendo doit tenter d’apaiser un peu les tensions autour de sa nouvelle machine, Doug Bowser, président de Nintendo of America, avance un argument pour le moins maladroit.