Mafia: Definitive Edition est reporté au 25 septembre, du gameplay à venir le 22 juillet

Tandis que les remasters de Mafia II et Mafia III sont déjà disponibles, Mafia: Definitive Edition nécessitait plus de travail pour aboutir à un résultat proche d’un véritable remake. Prévu initialement pour le 28 août, le titre ne tiendra finalement pas les délais.

Sur Twitter, le compte officiel du jeu nous apprend ainsi que ce Mafia: Definitive Edition ne verra le jour que le 25 septembre prochain. Un retard une nouvelle fois causé par la pandémie mondiale, qui trouble toujours les conditions de développement.

Histoire de nous consoler un peu, l’équipe prévoit de diffuser une première vidéo de gameplay pour le titre le 22 juillet. Un teaser d’une quinzaine de secondes vient nous donner un aperçu de ce qui nous attend à cette date là.

Join us Wednesday, July 22 for the extended gameplay reveal of Mafia: Definitive Edition with insights from @Hangar13Games President Haden Blackman.

Learn more: https://t.co/gWg5gZpSDn pic.twitter.com/aaRbIuYyUy

— Mafia: Trilogy (@mafiagame) July 7, 2020