Mafia: Definitive Edition montre ses améliorations avec 15 minutes de gameplay

Le premier Mafia a droit à un traitement de faveur en comparaison des deux autres opus, puisque Mafia: Definitive Edition s’offre un vrai remake contrairement aux remasters de Mafia 2 et Mafia 3. Etant donné que le travail est plus conséquent, le titre avait annoncé prendre un peu de retard, mais compte se faire pardonner avec un peu de gameplay.

Un remake impressionnant

Lors du report du jeu, Hangar 13 avait promis de nous livrer une première vidéo de gameplay ce 22 juillet. C’est finalement IGN qui a eu droit à cet extrait, avec plus de 15 minutes de gameplay où le peut voir le jeu complètement remodelé.

Le résultat est assez bluffant et n’a plus grand chose à voir avec le titre original, surtout en sachant que de nombreux dialogues et scènes ont été rajoutés dans cette version.

Mafia: Definitive Edition sera disponible le 25 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.