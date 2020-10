Mad Rat Dead s’offre une démo sur PlayStation 4 et Switch

Après avoir présenté ses mécaniques et ses modes de jeu cet été et partagé un trailer de gameplay au début du mois, Mad Rat Dead s’offre une démo sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Celle-ci est téléchargeable via le PS Store et l’eShop dès maintenant.

Cinq niveaux pour prendre le rythme

Développée par Nippon Ichi Software, la version d’essai de cet action-platformer rythmique en 2D déjanté vous permettra de découvrir les cinq premiers niveaux du jeu. Rappelons que le titre vous propose d’incarner un rat ressuscité par son Dieu afin de se venger des humains responsables de sa mort.

Mad Rat Dead sortira le 30 octobre sur PlayStation 4 et Switch.