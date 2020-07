Mad Rat Dead : Tout savoir sur ses mécaniques et ses modes de jeu

Récemment dévoilé, le prochain projet de Nippon Ichi Software se nomme Mad Rat Dead. Le studio nippon sort un peu de ses habitudes et va proposer un jeu d’action rythmique en sidescrolling horizontal. Plutôt prometteur sur le papier, le soft se détaille un peu plus aujourd’hui et revient sur ses mécaniques et modes de jeu.

La mort n’est pas la fin

Dans Mad Rat Dead, on y incarne… Un rat. Plus précisément, un rat de laboratoire mort suite à des expériences sur son métabolisme. Après son décès, il va rejoindre le monde des morts et rencontrer le Dieu Rat. Un être coloré, aux allures du chapelier fou. Celui-ci va lui accorder un dernier souhait : notre héros va alors avoir l’opportunité de revivre son dernier jour et va tout faire pour se venger des humains et mourir sans regret.

On va donc s’échapper de la cage pour commencer notre quête de vengeance. Le titre prend la forme d’un jeu d’action/plateforme rythmique en sidescrolling horizontal. Au cours de son aventure, il va devoir faire face à des obstacles et notamment des Nightmares (Cauchemars) qui viendront vous bloquer la route. Il faudra alors réussir le passage en suivant le bon rythme, mais si l’on échoue, c’est la mort.

Ratatouille le sait bien de son côté, être un rat dans le monde des humains n’est pas chose aisée. Notre protagoniste devra alors traverser divers obstacles sur sa route et comme tout bon jeu de plateforme, il faudra glisser, sauter et se faufiler au bon moment.

Cependant, le titre intègre un système de rewind, où il est possible de rembobiner les dernières actions pour refaire un passage. Il faudra interagir avec son cœur ou le déplacer. Un moyen de ne pas frustrer les joueurs qui n’aiment pas (trop) le défi.

Nippon Ichi Software évoque aussi les différents modes de jeu. On y retrouve :

Play , le mode histoire

, le mode histoire Stage Select , qui permet de choisir un niveau et une chanson spécifique

, qui permet de choisir un niveau et une chanson spécifique Sound Test, qui sert de jukebox

Il est aussi possible de rejouer les morceaux en Hard Mode avec davantage de notes.

Relativement classique dans ses mécaniques, l’ensemble pourrait faire de Mad Rat Dead un bon passe temps. Espérons que cette nouvelle approche permettra à Nippon Ichi Software de proposer une aventure sympathique pour les joueurs. Le titre sortira le 30 octobre en Europe et en Amérique du Nord sur PlayStation 4 et Switch (et la veille au Japon).