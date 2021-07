Lost Judgment : Toutes les informations connues (date, nouveautés…) en 5 minutes

Suite directe à Judgment premier du nom, Lost Judgment arrivera à la rentrée avec une sortie mondiale. Spin-off à la série Yakuza, il s’agit d’un jeu d’action déjà très attendu par les fans du premier volet. Il faut dire que ce dernier a su instaurer une aventure complète et bourrée de bonnes choses.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, on vous propose une vidéo qui résume absolument tout ce que l’on sait. Tout du moins, jusqu’à aujourd’hui. Gameplay, nouveautés, histoire… cela vous permet d’être à jour d’ici la sortie. Rappelons que Lost Judgment est attendu pour le 24 septembre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.